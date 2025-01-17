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Gassal 2 sezon yayınlandı mı?

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TRT'nin tabii platformunda yayınlanan Gassal?, reklam afişi ile tepki çekmişti. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Gassal 2. sezon? ne zaman çıkacak heyecanla beklenirken yeni sezon fragmanı yayınlandı. Gassal 2 sezon yayınlandı mı?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlandığı ilk sezonunda çok konuşulan Gassal'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

GASSAL 2 SEZON YAYINLANDI MI?

Dizi sosyal medyada büyük ses getirdi. İlk sezonunda oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnesi ile dikkat çeken Gassal 1. sezonunu tamamladı. Seyirciler 2. sezon çıkacak tarihini beklerken fragman seyirci ile buluştu.

Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayın tarihinin açıklanması bekleniyor.

Gassal 2 sezon yayınlandı mı?

1 Ocak'ta yayınlanan fragmanıyla izleyicileri heyecanlandıran Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak dizinin çekimlerinin tamamlandığı ve yakın zamanda izleyicilerle buluşmasının beklendiği ifade ediliyor. Tabii platformu, Gassal'ın yeni sezonu için geri sayım başlatmış durumda.

GASSAL SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT'nin tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin tüm bölümleri tabii platformunda izleniyor. Gerekli üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dizinin bölümleri izlenebiliyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin bölümleri tabii ekranlarında yayınlanıyor.

Gassal 2 sezon yayınlandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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