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Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?

Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?
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"Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusu, dizinin ilk sezonuyla dikkat çeken hikayesi ve atmosferi nedeniyle merakla araştırılıyor. Dram ve gerilim türündeki "Gassal", ilk sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi gördü ve yeni sezon için beklentiler şimdiden oluştu. Peki, Gassal 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte diziyle ilgili detaylar…

İlk sezonun ardından "Gassal", hem hikayesi hem de etkileyici oyunculuklarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. İzleyiciler, dizinin 2. sezonunda hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, yapımcıların yeni sezon tarihiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Yayın platformlarının ve yapımcı ekibin genellikle yeni sezonlarla ilgili duyuruları yıl içinde planladığı biliniyor. Bu nedenle, "Gassal 2. sezon ne zaman?" sorusunun yanıtı için henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, kulislerde yeni sezon çekimlerine dair hazırlıkların başladığına dair iddialar yer alıyor. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci sezonun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor. Yeni Tabii dizisi Gassal'ın yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı.

Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?

GASSAL KONUSU NEDİR?

"Gassal" dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi derinlemesine ele alan dramatik bir yapımdır. Başrolünde Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteri, kimsesiz cenazeleri yıkayarak hayatını sürdüren bir gassaldır. Baki, kendi ölümünün yaklaştığını hissettiğinde, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşer ve bu arayış, onun toplumla ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmesine neden olur.

Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?

GASSAL NEREDE YAYINLANIYOR?

"Gassal" dizisi, 21 Aralık 2024 tarihinde TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşmuştur. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizi, izleyicilerden olumlu tepkiler almış ve IMDb'de 8.6 gibi yüksek bir puan elde etmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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