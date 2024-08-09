Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Garip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Garip filmini izleyecek olanların merak ettiği Garip konusu nedir, Garip oyuncuları kimler ve Garip özeti gibi konuları inceliyoruz.

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 28 Ekim 1986 (Türkiye)

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.



GARİP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kemal

Ece Alton - Fatoş

Nilgün Saraylı - Nesrin (ses. Gülen Kıpçak)

Fatoş Sezer - Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul - Kemal'in arkadaşı (ses. Ünal Gürel)

Sevil Üstekin - Şaheser Hanım

Aslan Altın - Naci Akman (ses. Abdurrahman Palay)

Tuncer Sevi - Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın - Mahalleli (ses. Ayton Sert)

Osman F. Seden - Yapımcı (ses. Timuçin Caymaz)

Yüksel Gözen - Bakkal

Günay Güner - Eczacı

Ekrem Dümer - Doktor

Ahmet Turgutlu - İş arayan adam

Renan Fosforoğlu - Öksüzler Yurdu Müdürü (ses. Kamuran Yüce)

Nejat Gürçen - İşadamı

Seyfettin Karadayı - Hakim (ses. Haldun Ergüvenç)

Zeki Sezer - Antikacı

Dilek Pakalın - Gelin

Memduh Ün - Yönetmen

Muzaffer Cıvan - Kemal'in arkadaşı

Çetin Tolbas - Beşiktaş taraftarı

Meral Kurtuluş - Bebekli kadın

Hakkı Kıvanç - Polis

Ali Demirel - İşadamı

Hikmet Gül - Mahalleli

Nuri Tuğ -Otelci

Erol Özkök - Avukat (ses. Hayri Küçükdeniz)

Akif Kilman - Cemal

Adem Taşay - Mahalleli (ses. Ünal Gürel)