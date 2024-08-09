Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Garip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Garip konusu, özeti ve Garip oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Garip filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Garip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Garip filmini izleyecek olanların merak ettiği Garip konusu nedir, Garip oyuncuları kimler ve Garip özeti gibi konuları inceliyoruz.
GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gösterime giriş tarihi: 28 Ekim 1986 (Türkiye)
Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.
GARİP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal - Kemal
Ece Alton - Fatoş
Nilgün Saraylı - Nesrin (ses. Gülen Kıpçak)
Fatoş Sezer - Naci Akman'ın Eşi
Reha Yurdakul - Kemal'in arkadaşı (ses. Ünal Gürel)
Sevil Üstekin - Şaheser Hanım
Aslan Altın - Naci Akman (ses. Abdurrahman Palay)
Tuncer Sevi - Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı
Necdet Yakın - Mahalleli (ses. Ayton Sert)
Osman F. Seden - Yapımcı (ses. Timuçin Caymaz)
Yüksel Gözen - Bakkal
Günay Güner - Eczacı
Ekrem Dümer - Doktor
Ahmet Turgutlu - İş arayan adam
Renan Fosforoğlu - Öksüzler Yurdu Müdürü (ses. Kamuran Yüce)
Nejat Gürçen - İşadamı
Seyfettin Karadayı - Hakim (ses. Haldun Ergüvenç)
Zeki Sezer - Antikacı
Dilek Pakalın - Gelin
Memduh Ün - Yönetmen
Muzaffer Cıvan - Kemal'in arkadaşı
Çetin Tolbas - Beşiktaş taraftarı
Meral Kurtuluş - Bebekli kadın
Hakkı Kıvanç - Polis
Ali Demirel - İşadamı
Hikmet Gül - Mahalleli
Nuri Tuğ -Otelci
Erol Özkök - Avukat (ses. Hayri Küçükdeniz)
Akif Kilman - Cemal
Adem Taşay - Mahalleli (ses. Ünal Gürel)