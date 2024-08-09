Üye Girişi
Haberler

Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Garip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Garip konusu, özeti ve Garip oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Garip filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Garip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Garip filmini izleyecek olanların merak ettiği Garip konusu nedir, Garip oyuncuları kimler ve Garip özeti gibi konuları inceliyoruz.

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 28 Ekim 1986 (Türkiye)

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, Erkek sandığı bebeğin kız olduğunu görür ayrıca, Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının telkinleri doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. İkisi beraber para kazanmak için değişik yöntemler denerler daha sonra ev sahibi onları evden atınca Fatoş Kemal'e sen mızıka çal çok para kazancaz deyip oynamaya başlar o sırada oradan geçen film yapımcısı Fatoş'u çok beğenince bir anda film sektörüne girerler ve çok zengin olurlar e haliyle böyle olunca onu yıllar önce yeğeni Nesrin'e zorla bıraktıttıran gerçek babası onu almaya gelir Fatoş gitmek istemez ancak dava sonunda hakim kararı dolayısıyla Fatoş gerçek babasına verilir. Kemal bu duruma çok üzülür ama elinden bir şey gelmez ta ki Fatoş kendini inşaattan atmaya kalkıncaya kadar gerçek babası kızının hayatı için onu tekrar Kemal'e verir ve filmin sonunda Nesrin ile Kemal evlenir.


GARİP FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kemal

Ece Alton - Fatoş

Nilgün Saraylı - Nesrin (ses. Gülen Kıpçak)

Fatoş Sezer - Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul - Kemal'in arkadaşı (ses. Ünal Gürel)

Sevil Üstekin - Şaheser Hanım

Aslan Altın - Naci Akman (ses. Abdurrahman Palay)

Tuncer Sevi - Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın - Mahalleli (ses. Ayton Sert)

Osman F. Seden - Yapımcı (ses. Timuçin Caymaz)

Yüksel Gözen - Bakkal

Günay Güner - Eczacı

Ekrem Dümer - Doktor

Ahmet Turgutlu - İş arayan adam

Renan Fosforoğlu - Öksüzler Yurdu Müdürü (ses. Kamuran Yüce)

Nejat Gürçen - İşadamı

Seyfettin Karadayı - Hakim (ses. Haldun Ergüvenç)

Zeki Sezer - Antikacı

Dilek Pakalın - Gelin

Memduh Ün - Yönetmen

Muzaffer Cıvan - Kemal'in arkadaşı

Çetin Tolbas - Beşiktaş taraftarı

Meral Kurtuluş - Bebekli kadın

Hakkı Kıvanç - Polis

Ali Demirel - İşadamı

Hikmet Gül - Mahalleli

Nuri Tuğ -Otelci

Erol Özkök - Avukat (ses. Hayri Küçükdeniz)

Akif Kilman - Cemal

Adem Taşay - Mahalleli (ses. Ünal Gürel)

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 10-11 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında? BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || BİLSEM 2024 mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Garip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Garip filmi ne zaman, nerede çekildi? Garip filmi gerçek mi?
title