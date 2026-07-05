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Gani Rüzgar Şavata: Kapıları sanatla açmak lazım

Gani Rüzgar Şavata: Kapıları sanatla açmak lazım
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Gani Rüzgar Şavata, sanatın toplumsal rolü ve Kadir İnanır'ın Türk sinemasına katkısı üzerine konuştu. Sanatçının görevinin güzellikleri ön plana çıkarmak olduğunu vurguladı ve sanatın barışa katkısına dikkat çekti.

Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar’ın konuğu olan senarist, oyuncu ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata, sanatın toplumsal rolü, Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır ve sanatın barışa katkısı üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“SANATÇININ GÖREVİ HER ŞEYİ GÜZEL GÖSTERMEKTİR”

Programda sanatın toplum üzerindeki etkisini değerlendiren Şavata, sanatçıların en önemli sorumluluğunun insanlara umut vermek ve güzellikleri ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. “Biz sanatçıların görevi her şeyi güzel göstermek” diyen Şavata, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

“KAPILARI SANATLA AÇMAK LAZIM”

Sanatın toplumsal barış ve kardeşlik açısından önemli bir araç olduğunu belirten Şavata, yaşanan acıların ancak kültür ve sanat yoluyla ortak hafızaya dönüştürülebileceğini ifade etti. “Kapıları sanatla açmak lazım” sözleriyle sanatın diyalog kurmadaki rolüne dikkat çekti.

KADİR İNANIR VE TÜRK SİNEMASI DEĞERLENDİRMESİ

Programda Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır hakkında da konuşan Şavata, usta oyuncunun Türk sinemasına katkılarına değindi. Sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını ifade eden Şavata, toplumsal hafızayı canlı tutan ve ortak değerleri güçlendiren önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.

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