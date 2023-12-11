Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer oldu. Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kimdir ve Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, 10 Aralık 1982 yılında Ankara'da doğdu. Türk siyasetçi, eczacı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35, 36 ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi. 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi Ankara'da CHP milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partisinin Ankara 1. bölge 5. sıra milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir. Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.