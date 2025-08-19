Gamze Taşçıer kimdir? Gamze Taşçıer kaç yaşında, nereli?

Gamze Taşçıer kimdir sorusu, CHP Milletvekili olan Taşçıer'in siyasi kariyeri ve kişisel hayatı hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Uzun yıllardır aktif olarak siyaset sahnesinde yer alan Taşçıer, özellikle kadın hakları ve sosyal politikalar alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Gamze Taşçıer ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE TAŞÇIER KİMDİR?

Gamze Taşçıer, 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2004 yılında mezun olan Taşçıer, aynı yıl Mamak'ta serbest eczacılık yapmaya başlamıştır. Siyasi kariyerine genç yaşlarda CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kolları'nda adım atan Taşçıer, evli ve iki çocuk annesidir. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den milletvekili seçilerek parlamentoya giren Taşçıer, son iki dönemdir milletvekili olarak görev yapmaktadır.

GAMZE TAŞÇIER KAÇ YAŞINDA?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in yaşı, kamuoyu ve takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 1982 doğumlu olan Taşçıer, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşına rağmen aktif siyasi kariyeri ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Taşçıer, özellikle kadın hakları ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

GAMZE TAŞÇIER NERELİ?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'in memleketi, siyasi kariyeri ve kökenleri hakkında merak edilen detaylar arasında bulunuyor. 1982 yılında Ankara'da doğan Taşçıer, başkentte yetişmiş ve eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. Ankara kökenli olan Taşçıer, özellikle kentle olan bağı ve bölgesine yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

GAMZE TAŞÇIER'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI