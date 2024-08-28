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Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı?

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Gamze Karta'nın kızı Masal'ın ölüm sebebi ve Öykü Karta'nın gerçek kızı olup olmadığına dair sorular gündeme geliyor. Peki, Gamze Kartan'ın kızı masal neden öldü? Öykü Karta Gamze Kartan'ın gerçek kızı mı?

Gamze Karta'nın kızı masal neden öldü? TikTok fenomeni Gamze Karta'nın kızı Öykü'nün evlatlık olup olmadığına dair merak edilen söylentiler gündemde yer alıyor. Gamze Karta ve Mehmet Karta çiftinin mutlu evliliklerinden dünyaya gelen kızları Öykü hakkında Gamze Karta, bir canlı yayında Öykü'nün evlatlık olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir. Peki, Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta Gamze Kartan'ın gerçek kızı mı?

GAMZE KARTA KİMDİR?

Dijital içerik üreticisi Gamze Karta, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur ve şu anda 29 yaşındadır. Aslen Hatay, İskenderunlu olan Gamze Karta, sosyal medyada özellikle kızıyla çektiği videolarla dikkat çekmektedir. Mehmet Karta ile evli olan Gamze Karta'nın bir kız çocuğu vardır. Sosyal medya fenomeni olarak kısa sürede çektiği içerikler ve paylaştığı fotoğraflarla gündemde kalmayı başarmıştır.

Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta Gamze Karta'nın gerçek kızı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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