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Galatasaray'da 8 futbolcunun geleceği belirsiz!

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Galatasaray'da 8 futbolcunun geleceği belirsiz!
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek 8 futbolcunun geleceğiyle ilgili yönetimin yol haritası belli oldu. Yönetim, futbolcularla sözleşme görüşmelerinde acele etmeme kararı aldı ve önceliğini lig yarışına verdi. Sezon sonunda kararların açıklanması bekleniyor.

Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek 8 futbolcunun geleceğiyle ilgili yönetimin yol haritası belli oldu.

Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, İlkay Gündoğan ve İsmail Jakobs’un yanı sıra kiralık olarak forma giyen Bitshiabu ile Lesley Ugochukwu’nun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu futbolcularla sözleşme görüşmelerinde acele etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Yönetimin önceliğini lig yarışına ve şampiyonluk hedefine verdiği, sözleşme konularının ise sezon tamamlandıktan sonra masaya yatırılacağı belirtildi.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde hiçbir futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlamadığı da iddia edildi. Bu kararın arkasında bütçe disiplininin korunması ve takımın sportif hedeflere odaklanması olduğu ifade ediliyor.

Sezonun tamamlanmasının ardından 8 futbolcuyla ilgili kararların peş peşe açıklanması bekleniyor.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
Haberler.com
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