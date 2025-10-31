Haberler

Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11! GS TS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11! GS TS maçı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son üç sezonda sahasında bordo-mavilileri mağlup eden sarı-kırmızılılar, liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Trabzonspor ise zirve yarışında farkı azaltma hedefiyle deplasmanda puan arayacak. Peki, Galatasaray Trabzonspor ilk 11'de kimler başlayacak?

Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, 1 Kasım Cumartesi akşamı RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray, ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 28 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu performansla haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider olarak giriyor.

Trabzonspor ise sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve topladığı 23 puanla ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavililer 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maç, hem zirve mücadelesinde farkın kapanması hem de liderlik yarışının gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Savunmada Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orta sahada ise İlkay Gündoğan sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun durumu maç saatinde netleşecek. Ayrıca, Lucas Torreira sarı kart sınırında yer alıyor ve kart görmesi halinde bir sonraki haftada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.

Trabzonspor'un olası kadrosu ise Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu şeklinde. İki takımın da güçlü hücum hatlarıyla mücadeleye çıkması bekleniyor.

