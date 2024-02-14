Galatasaray - Sparta Prag maçının oranları ne, kim favori?

15 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray - Sparta Pragmaçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray - Sparta Prag CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçını şifresiz veren kanallar hangileri?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın canlı yayını CBC Sport ve Exxen kanallarından izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın evinde oynayacağı Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkarak bu turda mücadele etmeye hak kazandı. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı ve Galatasaray 1 galibiyet, Sparta Prag ise 2 galibiyet aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında 314 maç oynadı ve 112 galibiyet elde etti. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Azerbaycan spor kanalı CBC Sports, Galatasaray - Sparta Prag maçını şifresiz vereceğini açıkladı. Kanalı internetten veya uydu alıcınızla TV'den izleyebilirsiniz.

MAÇIN ORANLARI

Galatasaray: 1.51

Beraberlik: 3.31

Sparta Prag: 4.19

Alt: 1.75 Üst: 1.58