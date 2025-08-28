Galatasaray Monaco maçı ne zaman? Galatasaray Monaco maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandı ve futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği eşleşmeler netlik kazandı. Galatasaray'ın gruptaki rakibi de belli oldu. Şimdi taraftarların aklındaki en önemli soru şu: Galatasaray ile Monaco arasındaki karşılaşma hangi tarihte oynanacak ve maçın adresi İstanbul mu, deplasman mı olacak?

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her kulüp için sekiz rakip belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

• 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

• 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

• 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

• 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

• 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

• 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

• 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

• 8. Hafta: 28 Ocak 2026

G.SARAY 4. TORBADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Monaco, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA, Şampiyonlar Ligi fikstürünü ve maç programını 30 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın hangi rakibe karşı, hangi gün ve saatte sahaya çıkacağı netleşecek.

GALATASARAY'IN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray'ın ilk karşılaşmasının İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı da fikstürle birlikte kesinleşecek. Ev sahibi ve deplasman dağılımını UEFA, 30 Ağustos Cumartesi günü duyuracak.