Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Bodo/Glimt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Bodo/Glimt maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Bodo/Glimt maçını TRT 1 güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Mücadele ayrıca Tabii platformundan da izlenebilecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.