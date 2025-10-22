Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Bodo/Glimt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Bodo/Glimt maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Bodo/Glimt maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Bodo/Glimt maçını TRT 1 güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Mücadele ayrıca Tabii platformundan da izlenebilecek.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bodo/Glimt maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

