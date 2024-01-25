Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - İstanbulspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - İstanbulspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 3-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Ocak 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.