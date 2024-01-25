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Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - İstanbulspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - İstanbulspor maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! Galatasaray - İstanbulspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - İstanbulspor maç özeti!

Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - İstanbulspor maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! Galatasaray - İstanbulspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - İstanbulspor maç özeti haberimizde...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - İstanbulspor maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray - İstanbulspor maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Galatasaray - İstanbulspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - İstanbulspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ İZLE

Galatasaray - İstanbulspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 3-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Ocak 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbulspor Galatasaray Gündem Haberler

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