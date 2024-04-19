Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 13. Bölüm tek parça HD izle 19 Nisan Cuma!

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Davut'un ölümü ailenin üzerinde aşılması zor bir acı bırakır. Dağhan kendini suçlamaya başlar ve intikam yeminleri ederek Korkut'un peşine düşer. Herkes Dağhan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için önlem alır. Enver işi kansız çözmek için uğraşır, Zakkumlara bir teklifle gider. Sonrasında Dağhan'ı saf dışı bırakarak Müdür ile plan yapar. Ama yaptıkları plan Şirketten gelen bir emrin engeline takılır.

Korkut Leylâ ile yakınlaşabilmek için babasının ölümünü, katilini araştırmaya başlar. Bu sırada onunla yeniden görüşebilmek için çabalamaya devam eder. Dağhan, Leyla ve Korkut arasındaki bağlantıdan haberdar olur, onu Korkut'tan uzaklaştırmak ister. Bu konu ikili arasında bir hesaplaşmaya döner. Leylâ'nın babasının ölümüyle ilgili öğrendikleri onu bir seçim yapmaya zorlar.

Dağhan ailesinin aldığı önlemleri aşarak soluğu Korkut'un yanında alır. Dağhan'dan alacakları intikam üzerine Korkut ve Kalender anlaşamazlar. Kalender Dağhan konusunda giderek endişelenir. Korkut cenazeden sonra Dağhan'ı bulur ve ona seçim yapması için bir oyun oynar, bu oyun Dağhan'ın intikam duygusunu daha çok harlar. Dağhan Korkut'u öldürmeye çok yaklaşmışken karşısında Şirket'in adamlarını bulur. İstediğini yapmak için Şirket'in verdiği göreve uymak zorundadır.

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Dağhan ölüm karşısında ilk kez bu kadar çaresiz kalır. O direnirken bu sırada Müdür ve Kurt onu Korkut'un elinde kurtarabilmek için zamanla yarışırlar. Dağhan'ın ailesine öldüğü haberi ulaşır. Kimse bu durumu kabullenmek istemez ama Aydan dahil herkes perişan olur. Korkut Enver'in Dağhan'la iş birliği yaptığını anlayınca ona da zarar verebilmek için ailesini araştırmaya başlar.

GADDAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gaddar dizisinin FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.