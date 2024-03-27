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Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman oldu. Peki, Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli?

FURKAN SAĞMAN KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Elazığ Gündem Politika Haberler

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