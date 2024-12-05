Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteri ile hayatımıza giren Furkan Kızılay, uzun zamandır beraber olduğu sevgilisine evlilik teklif etti. İkilinin fotoğraflarını görenler "Furkan sen ne ara bu kadar büyüdün" demekten kendini alamadı. Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz kim, ne zaman evlenecekler?

FURKAN KIZILAY SEVGİLİSİ TUTKU YILMAZ KİM, NE ZAMAN EVLENECEKLER?

Uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'a Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi yapan Kızılay o anları Instagram hesabından paylaştı. 'Dört yılın ardından buradayız. İyi ki sen hep sen' notunu yazan oyuncunun paylaşımı sevenleri tarafından kısa sürede çok beğenildi.

İkilinin fotoğraflarına sosyal medyada "Hayırlı olsun", "Allah mutluluğunuzu daim etsin", "Çok yakışmışsınız", "Tebrik ederim" gibi yorumlar yapıldı.

Henüz çiftin evlilik tarihine ilişkin açıklama yapılmadı.