Haberler

Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir?

Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım Türkiye gündemine oturan Furkan Bölükbaşı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Peki, Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı sonrası yeniden tartışmaların odağına yerleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

FURKAN BÖLÜKBAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Bölükbaşı'nın X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak yayımlaması, Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi kapsamında değerlendirildi.

Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir?

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 doğumludur. Aslen Trabzon kökenli olan Bölükbaşı'nın Çerkez asıllı olduğu belirtilmektedir. Lise eğitimini Kırıkkale Fen Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarından sonra akademik kariyerine yönelmiş, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamıştır. Akademik alanda araştırma görevlisi olarak görev yaptığı biliniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.