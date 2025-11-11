Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımı sonrası yeniden tartışmaların odağına yerleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Furkan Bölükbaşı neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

FURKAN BÖLÜKBAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündeme gelen Furkan Bölükbaşı hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Bölükbaşı'nın X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntılayarak yayımlaması, Türk Ceza Kanunu'nun 310'uncu maddesi kapsamında değerlendirildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 doğumludur. Aslen Trabzon kökenli olan Bölükbaşı'nın Çerkez asıllı olduğu belirtilmektedir. Lise eğitimini Kırıkkale Fen Lisesi'nde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarından sonra akademik kariyerine yönelmiş, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamıştır. Akademik alanda araştırma görevlisi olarak görev yaptığı biliniyor.