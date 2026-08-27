Air France kabin görevlisinin meme kanseri meslek hastalığı sayıldı

Fransa'da Bayonne mahkemesi, Air France'ta 1989-2019 yılları arasında kabin memuru ve kabin amiri olarak çalışan 59 yaşındaki Sophie Lainault'nun meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Mahkeme, hastalık ile çalışma koşulları arasında doğrudan bağlantı olduğuna hükmetti.

Lainault'nun 12 bin 600 saatten fazla uçuş yaptığı, bunun yaklaşık 6 bin 500 saatini gece uçuşlarında geçirdiği belirtildi. Kararda, yoğun gece mesaisi, iyonlaştırıcı radyasyon ve 2000 öncesi dönemde uçaklarda pasif içiciliğin etkili olabileceği değerlendirildi. Meme kanseri Fransa'da resmi meslek hastalıkları listesinde olmadığı için bağlantının kanıtlanması gerekiyordu.

Lainault'nun başvurusu daha önce iki bölgesel komitece reddedilmişti. Sendika desteğiyle yaklaşık iki buçuk yıl süren hukuk mücadelesi sonucu erken emeklilik hakkı elde eden Lainault için karar, benzer koşullardaki kabin görevlilerinin başvurularına dayanak oluşturabilir.

Kaynak: Haber Merkezi