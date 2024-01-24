Fox Tv yeni adı ne? Fox Tv adı neden değişti?

24 Şubat 2007 tarihinde kurulan Fox Tv isim değişikliğine gittiği yönünde haberler gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan haberlerin ardından Fox Tv'nin yeni adı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Fox Tv'nin adının neden değiştirildiği araştırılmaktadır. Peki, Fox Tv yeni adı ne? Fox Tv adı neden değişti? Detaylar haberimizde...

FOX TV YENİ ADI NE?

Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi İhsan Taşçı, Fox Tv'nin logosunu değiştirdiğini duyurdu. Taşçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." ifadelerini kullandı.

FOX TV NE ZAMAN KURULDU?

FOX, The Walt Disney Company'nin sahibi olduğu Fox Networks Group (Walt Disney Doğrudan Tüketiciye ve Uluslararası/Disney Türkiye)'nin Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinde kurulmuştur. FOX, şu anki resmi logosunu 9 yıldır, ekrandaki logosunu ise 15 yıldır kesintisiz olarak kullanmaktadır.