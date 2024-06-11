Florya güneş plajı açık mı, ücreti ne kadar 2024?

Yaz aylarında İstanbullar için serin bir tatil köşesi olan Güneş Plajı'nda plaj voleybolu ve müzik yayını da ayrıca mevcut. Plajda, rutin olarak her gün güvenlik ve temizlik işleri yapılıyor. Florya güneş plajı açık mı, ücreti ne kadar?

FLORYA GÜNEŞ PLAJI AÇIK MI, ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'un 1 Haziran'da açılacak plaj tesislerinde de giriş ücretleri belirlendi. İstanbulkart ile giriş yapılacak Caddebostan ve Florya Güneş Plajı'nda genel ücret 60 lira olarak belirlenirken, öğrenciler için bu ücret 30 lira oldu. Engelli ve refakatçileri, 60 yaş üstü ve şehit, gazi aileleri için ise ücretsiz kullanım hakkı tanındı.