Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bursa'da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos akşam saatlerin kent merkezinde şiddetini yükseltti.

LODOS VATANDAŞA ZOR ANLAR YAŞATTI

75 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

UÇMAMAK İÇİN YERLERE YATTILAR

Kimisi yere kapanıp, kimisi birbirine tutunup rüzgarın dinmesini beklerken, kimileri de rüzgarın karşısında duramayıp yere düştü.

VALİLİKTEN UYARI

O anlar kameraya anbean yansırken, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için uyarıda bulundu.