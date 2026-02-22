Haberler

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 yaşında 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğuna yönelik söylemleriyle gündem olan ve bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer alan Atakan Kayalar namıdiğer "Filozof Atakan" yıllar sonra yeniden görüntülendi. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

  • Atakan Kayalar, 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söyledi.
  • Atakan Kayalar şu anda 17 yaşında.
  • Atakan Kayalar'ın saçlarını uzattığı ve zayıfladığı görüldü.

10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar şimdilerde 17 yaşında. Atakan'ın aradan geçen yıllar içindeki değişimi internete düşen bir fotoğraf karesine de yansıdı.

EN FAZLA ARAŞTIRILAN İSİMLERDENDİ

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

"FİLOZOF ATAKAN"

250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

SAÇLARINI UZATTI

Atakan'ın son hali ise internete düşen bir fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRealist:

Zaten iticiydi iyice itici olmus

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Tam mala bağlamış

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Irak'ın Kerkük vilayetinde gaz boru hattında patlama

Kerkük'te patlama: Gaz hattı alev aldı