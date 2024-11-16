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"Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Filme Gel filmi nerede ve ne zaman çekildiği merak edilirken, Filme Gel konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var sorularına yanıt aranıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan "Filme Gel" filmi nerede çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, "Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?

"Filme Gel" filmi nerede çekildi? Filme Gel filmi, izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, filmde "Kadırgalı" olarak bilinen, mafya babası olmasına rağmen aktör olma hayalleri kuran enteresan bir karakteri canlandırıyor. Filme Gel filminin konusu nedir, Nerede çekilmiştir? Detaylar haberimizdedir…

FİLME GEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu anlatan Filme Gel filminin çekimleri, Çanakkale'de yapılmıştır.

'Filme Gel' filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?

FİLME GEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, en büyük hayali sinema dünyasında bir film çekmek olan üç arkadaşın, Necmi, Çetin ve Muzo'nun bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çıktıkları macerayı anlatıyor.

Çetin, setlerde figüranlık yaparak başrol oyuncusu olma hayalleri kurmaktadır. Necmi, yıllarca yurt dışında korsan CD satmış ve memlekete döndüğünde yönetmen olduğu yalanını söylemiştir. Muzo ise pek çok işte çalışmış ama bir türlü tutunamamış bir adamdır. Üçlü, Necmi'nin yazdığı bir senaryo doğrultusunda film çekmeye karar verir. Filmin konusu bir yol hikayesini anlatmaktadır. Çetin, çekimlerde kullanılacak olan minibüsü, eniştesinin eski aracını tamir ettirir. Yola çıkmaya hazırlanan grup, yolda Seda adında, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen bir genç kızı bulur. Seda, düğününü terk ederek gizlice minibüse saklanır ve yolculuk başlar.

'Filme Gel' filmi nerede çekildi? Filme Gel konusu nedir, oyuncuları kimler?

FİLME GEL FİLMİ OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Metin Yıldırım, Orçun Kaptan, Metin Keçeci ve Deniz Hamzaoğlu

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