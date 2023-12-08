Türk sinema ve dizi oyuncusu Filiz Taçbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Filiz Taçbaş'ın oynadığı diziler ve özel hayatı araştırılmaktadır. Peki, Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Filiz Taçbaş'ın adaylık açıklamasının ardından Filiz Taçbaş'ın özel hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler merak konusu oldu. Peki, Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı oldu.