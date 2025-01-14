Filiz Akın'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar, ünlü sanatçının sevenlerini hem endişelendiriyor hem de gelişmeleri yakından takip etmeye yöneltiyor. Peki, Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü?

FİLİZ AKIN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledildi.

Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.