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Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli?

Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli?
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Ünlü Türk sinema oyuncusu Filiz Akın hakkında merak edilenler araştırılıyor. Filiz Akın'ın yaşı, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler gündeme geliyor. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Türk sinemasının efsanevi oyuncularından Filiz Akın, uzun yıllardır hem sinema kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle sağlık durumu ve hayatı sık sık gündeme gelen Akın'ın yaşı, nereli olduğu ve kariyer yolculuğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Filiz Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte usta sanatçının hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar...

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da doğmuş Türk oyuncu, yazar ve sunucudur. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir. Annesinin ikinci evliliğinden kızkardeşi Günseli doğdu. Anneannesi olan Halime Hanımın öz babası Atatürk'ün şifrecisi, üveybabası da Atatürk'ün kalem müdürü olup Atatürk kıyafet seçiminde zevkine güvendiği için zaman zaman Halime Hanımın fikrini alırdı. Filiz Akın 3 yaşına kadar babası hakim Sami Beyin görev yaptığı Beypazarı'nda yaşadı. İlköğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı.7 yaşındayken annesi ile babası ayrıldı.

Filiz Akın TED Ankara Koleji ve DTCF Arkeoloji bölümünde okudu. Artist mecmuasının düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başladı(1962). İlk filmi Akasyalar Açarken'dir. Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi "kız"lı filmlerle ünlendi. Sinemada özellikle romantik ve batılı kız rollerini canlandırdı.

Yönetmen- yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yaptı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, daha sonra tüm sinema severlerin tanıyacağı, Yumurcak adlı seri filmlerinin başrol çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu doğdu. Bir dönem Türkiye'nin Paris sefiresi oldu.

Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli?Filiz Akın

Filiz Akın, lise arkadaşı Oya San'ın annesinin ısrarı ile Artist mecmuasının düzenlediği yarışmaya resmini gönderdi ve 1962 yılında birinci oldu. Ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçti. Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiler ancak ikna olmadı. Memduh Ün de Ankara'ya kadar gelip ısrar edince kabul etti. İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kendisine yardımcı olan derginin yöneticilerine ve Memduh Ün'e güven duyması sinemaya başlamasına yardımcı oldu. Anlaşmayı imzaladı ve 1962 yılında ilk filmi olan "Akasyalar Açarken"i Göksel Arsoy'la birlikte çektikten sonra prodüktörler kendisine bütün yılını dolduran bir program hazırladılar.

2002 yılında yakalandığı çene kanseri hastalığını yendi. Kansere karşı destek amaçlı "sarı bilezik", "mavi bilezik" gibi kampanyalar başlattı ve yürüttü. Bu kampanya çok başarılı olmuştur. Son olarak, Starkey İşitme Vakfı onursal başkanı olarak "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" adlı bir kampanya başlatıp yürüttü ve sosyal güvencesi olmayan 2000 civarı çocuğu işitme cihazı sahibi yaptı.2004 yılında Bircan Silan Usallı, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'in yaşam öykülerinin yanı sıra kapsamlı röportajlar da içeren "Dört Yapraklı Yonca" adlı bir kitap yazdı. 2007 yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan "Başrolde Filiz Akın" adlı kitap da Türk Sineması'nda ikonografik ve toplumbilimsel bir değer olarak Filiz Akın olgusunu ele alan bir çalışmadır. Filiz Akın'ın bilinen en sadık ve en bağımlı hayranı olarak da nitelendirilebilecek Pınar Çekirge, Filiz Akın ismi etrafında bir dönemi ustaca aktarmış. Halen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ayrıca dergilerde Taner Ay, Agah Özgüç, Atilla Dorsay, Fatih Özgüven, Mehmet Atak gibi yazarların ayrıntılı Filiz Akın portreleri vardır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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