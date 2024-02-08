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Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

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Afrika Uluslar Kupası grup aşaması sona erdi ve heyecan verici son 16 turuna geçildi. Son 16'da yer alan takımlardan Fildişi Sahili hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı?

FİLDİŞİ SAHİLİ MÜSLÜMAN MI?

Din. Ülke genelinde İslamiyet en yaygın din konumunda olup, nüfusun %40,2'si islami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkenin en yaygın ikinci din ise %38,7 ile Hristiyan dinidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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