''Fields of Gold'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

''Fields of Gold'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fields of Gold, İngiliz müzisyen Sting'in 1993 yılında çıkardığı 'Ten Summoner's Tales' albümünden bir şarkıdır. Fields of Gold şarkısını kim söylüyor? sorusu hem müzik tarihine ilgi duyanlar hem de bilgi yarışmalarına hazırlananlar için önemli bir ayrıntı. İşte bu özel şarkıya dair merak edilen tüm detaylar…

Müzikseverlerin sıkça araştırdığı sorulardan biri de "Fields of Gold şarkısını kim seslendirdi?" oldu. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan bu soru, birçok kişinin merakını artırdı. Dünyaca ünlü şarkı, romantik sözleri ve etkileyici melodisiyle yıllardır dinleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. Peki, 'Fields of Gold' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? İşte cevabı...

'FIELDS OF GOLD' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A) Sting

B)

C)

D)

DORĞU CEVAP: A şıkkıdır.

"Fields of Gold" adlı şarkı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Sting tarafından seslendirilmiştir.

'Fields of Gold' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'nin yeni teklifine Benfica'dan dakikalar içinde cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.