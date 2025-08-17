''Fields of Gold'' adlı şarkıyı seslendiren kimdir?
Fields of Gold, İngiliz müzisyen Sting'in 1993 yılında çıkardığı 'Ten Summoner's Tales' albümünden bir şarkıdır. Fields of Gold şarkısını kim söylüyor? sorusu hem müzik tarihine ilgi duyanlar hem de bilgi yarışmalarına hazırlananlar için önemli bir ayrıntı. İşte bu özel şarkıya dair merak edilen tüm detaylar…
Müzikseverlerin sıkça araştırdığı sorulardan biri de "Fields of Gold şarkısını kim seslendirdi?" oldu. Özellikle "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan bu soru, birçok kişinin merakını artırdı. Dünyaca ünlü şarkı, romantik sözleri ve etkileyici melodisiyle yıllardır dinleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. Peki, 'Fields of Gold' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? İşte cevabı...
'FIELDS OF GOLD' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?
A) Sting
B)
C)
D)
DORĞU CEVAP: A şıkkıdır.
"Fields of Gold" adlı şarkı, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Sting tarafından seslendirilmiştir.