Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Birkaç yıl önce özel bir dershanede öğretmenlik yapan ve paylaştığı videolarla eleştiri oklarının hedefi olan Fidan Öğretmen, şimdilerde Phuket Adası'nda tatilin tadını çıkarıyor.

Bir filin hortumuna oturup poz verdiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Fidan öğretmenin gönderisine "İyi kariyer yönetimi", "Hayalimdeki kariyer yükselmesi", "İnsanın yaptığı doktoraya saygısı olur en azından", "Öğretmenlik mesleğini ayaklar altına aldı", "Güzelim mesleği karalamasın da ne yaparsa yapsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte çok konuşulan o fotoğraf karesi;

ÖĞRETMENLERE KILIK KIYAFET DÜZENLEMESİ

Öte yandan öğretmenlerin okullarda giyecekleri kıyafetlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar veya uzun sakalla okula gelmeleri yasaklanmıştı. Bakan Tekin açıklamasında "Okul, öğretmenin makamıdır. O makamı temsil etmek, en güzel şekilde örnek olmak öğretmenlik mesleğinin gereğidir. Öğretmen sadece ders anlatmaz; duruşu ile de ders verir. Eğitim yuvaları her yönüyle örnek olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.