Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Güncelleme:
Fidan Öğretmen, daha önce paylaştığı videolarla eleştiri almasının ardından bu kez Phuket Adası tatiliyle gündeme geldi. Filin hortumuna oturup verdiği pozu paylaşan öğretmene sosyal medyada "iyi kariyer yönetimi" ve "mesleği ayaklar altına aldı" gibi yorumlarla tepki gösterildi.

  • Fidan Öğretmen, Phuket Adası'nda tatil yaparken bir filin hortumuna oturduğu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin okullarda tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar veya uzun sakalla gelmesini yasakladı.

Birkaç yıl önce özel bir dershanede öğretmenlik yapan ve paylaştığı videolarla eleştiri oklarının hedefi olan Fidan Öğretmen, şimdilerde Phuket Adası'nda tatilin tadını çıkarıyor.

Bir filin hortumuna oturup poz verdiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Fidan öğretmenin gönderisine "İyi kariyer yönetimi", "Hayalimdeki kariyer yükselmesi", "İnsanın yaptığı doktoraya saygısı olur en azından", "Öğretmenlik mesleğini ayaklar altına aldı", "Güzelim mesleği karalamasın da ne yaparsa yapsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte çok konuşulan o fotoğraf karesi;

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

ÖĞRETMENLERE KILIK KIYAFET DÜZENLEMESİ

Öte yandan öğretmenlerin okullarda giyecekleri kıyafetlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar veya uzun sakalla okula gelmeleri yasaklanmıştı. Bakan Tekin açıklamasında "Okul, öğretmenin makamıdır. O makamı temsil etmek, en güzel şekilde örnek olmak öğretmenlik mesleğinin gereğidir. Öğretmen sadece ders anlatmaz; duruşu ile de ders verir. Eğitim yuvaları her yönüyle örnek olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

şu zatı.ogretmen diye duyurmayin.gercek öğretmenlere ayıp oluyor admin.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

Haberler com sitesine teşekkür ediyorum Fidan fidan deyip gözümüze sokarak bu mey.... pirim veriyorsunuz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABİDİN BIKMAZ:

bunları neden gündeme getiriyorsunuz sosyal medyasını kapattırın olmadı diplomasını iptal ettitin

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkselans:

Adli sicil sabıka ve arşiv ..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

filin hortumu kesmemiş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

