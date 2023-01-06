Fidan Atalay kimdir? KPSS öğretmeni Fidan Atalay İnstagram hesabı var mı?

Mini etekle ders verip kendini kayda aldıran kadın öğretmen sosyal medyaya damga vurdu. Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok ön plana çıkan öğretmen kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki, Mini etekli KPSS öğretmeni Fidan Atalay İnstagram hesabı var mı?

Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mini etekle ders anlatan öğretmene tepki gösteren de var savunan da. Fidan Atalay kimdir? Mini etekli KPSS öğretmeni Fidan Atalay İnstagram hesabı var mı?

FİDAN ATALAY KİMDİR?

Özel bir eğitim kurumunda görev yapan ve ekonomi öğretmeni olduğu öğrenilen genç kadının ders anlatırken giyim tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu.