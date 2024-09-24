Başarılı makyaj artisti Fezi Altun kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından sık sık araştırılıyor. Ünlü isimlerle sıkça bir arada olan Altun, bazılarıyla yakın dostluklar kurarken, bazılarıyla profesyonel iş ilişkileri yürütmektedir. Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

FEZİ ALTUN KİMDİR?

1986 doğumlu Fezi Altun, uzun yıllardır makyaj sanatçısı olarak ünlü isimler arasında tanınan bir figür. Hem iş hem de sosyal çevresinde birçok ünlü isimle bir arada bulunan Altun, sektördeki başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Altun, makyaj sanatçısı Seçkin Süngüç ile birlikte "Bize Kaldı" adlı YouTube programını sunuyor. Bu programda, davet ettikleri ünlü isimlere makyaj yaparken, aynı zamanda güncel dedikodulara ve dikkat çeken konulara da değinerek izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyorlar. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden bu program, eğlenceli formatıyla ilgi görüyor.

Fezi Altun, makyaj tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını ve üç ablası sayesinde bu alana ilgi duyduğunu belirtiyor. Yıllar içinde profesyonelleşen Altun, bugün "Fezi Altun Beauty" adlı kendi stüdyosunu işletiyor ve sektördeki yerini sağlamlaştırmış durumda.