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Feyza Hakyemez evli mi? Feyza Hakyemez'in eşi kim?

Feyza Hakyemez evli mi? Feyza Hakyemez'in eşi kim?
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Feyza Hakyemez kimdir? Son yıllarda sosyal medya dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Feyza Hakyemez Başar, özellikle muhafazakâr yaşam tarzı ve moda paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Peki, Feyza Hakyemez kimdir? Feyza Hakyemez Başar kaç yaşında, nereli?

YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Hakyemez, hem fenomen kimliği hem de girişimci yönüyle tanınıyor. Birçok kişi, Feyza Hakyemez kaç yaşında, nereli? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Feyza Hakyemez kimdir? Feyza Hakyemez Başar kaç yaşında, nereli?

FEYZA HAKYEMEZ KİMDİR?

19 Nisan 1997 doğumlu olan Feyza Hakyemez Başar, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan sosyal medya fenomeni, aslen Samsunludur. Eğitimini moda tasarımı üzerine tamamlayan Feyza Hakyemez, dijital platformlarda muhafazakâr moda odağında içerikler üretmektedir.

Feyza Hakyemez kimdir? Feyza Hakyemez Başar kaç yaşında, nereli?

FEYZA HAKYEMEZ EVLİ Mİ?

Feyza Hakyemez Başar, 2019 yılında İstanbul merkezli restoran zinciri Hacı Başar Kebapçısı'nın sahibi Muhammet Oğuz Başar ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır. Sosyal medya hesaplarında zaman zaman eşi ve ailesiyle ilgili paylaşımlar yapmaktadır.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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