Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı?

Feyyaz Tokar Yalısı nerede ve ne kadara satıldığı gündeme geliyor. Yalının yeni sahibi Hamdi Ulukaya'nın ödeyeceği miktar da netleşti. Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Detaylar haberimizdedir…

FEYYAZ TOKAR YALISI NEREDE?

Bir dönem Rus milyarder Roman Abramoviç'in kiracısı olduğu bilinen ünlü Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibinin Hamdi Ulukaya olacağı iddia edildi. İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri olan yalı, Beykoz'un Anadolu Hisarı Mahallesi'nde yer alıyor. 2012 yılında Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınan yalı, şu anda 45 milyon dolarlık fiyatla satışa sunulmuş durumda.

FEYYAZ TOKAR YALISI NE KADARA SATILIYOR?

Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibinin, ABD'de Chobani yoğurtlarının kurucusu Hamdi Ulukaya olacağı iddia ediliyor. Tarihi yapı için Ulukaya'nın 45 milyon dolar ödeme yapacağı belirtilirken, yalıyı satın almak üzere hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

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