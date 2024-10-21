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Fetullah Gülen nereye defnedilecek?

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Fetullah Gülen'in nereye defnedileceği konusu, en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gülen'in vefatı halinde nereye defnedileceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Peki, Fetullah Gülen nereye defnedilecek?

Fetullah Gülen'in nereye defnedileceği, gündemde en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Gülen'in vefatı durumunda nereye gömüleceği hakkında birçok spekülasyon ve yorum yapılıyor. Bu konu, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geniş yankı uyandırdı. Peki, Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN NEREYE DEFNEDİLECEK?

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, "altın nesil" yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

FETÖ elebaşı terörist Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmekle suçlanıyordu.

21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.

Fetullah Gülen nereye defnedilecek?

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