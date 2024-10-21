Üye Girişi
Haberler

SON DAKİKA: Fetullah Gülen ne zaman öldü? FETÖ elebaşı nerede?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullah Gülen'in sağlık durumu ve yaşamı hakkında çıkan ölüm iddiaları gündeme geliyor. Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi.Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüp ölmediği araştırılıyor. Vatandaşlar, çıkan iddiaların doğruluğunu merak ediyor. Fetullah Gülen'in yeğeni yaptığı açıklamada, Fetullah Gülen'in öldüğünü doğruladı. Peki, Fetullah Gülen ne zaman öldü? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen ne zaman öldü?

İlgili Haberler
Fetullah Gülen öldü iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşı öldü mü, öldürüldü mü?Fetullah Gülen öldü iddiaları doğru mu? FETÖ elebaşı öldü mü, öldürüldü mü?
SON DAKİKA: Fetullah Gülen ne zaman öldü? FETÖ elebaşı nerede?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Politika 3-sayfa Güncel Terör Son Dakika

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu

Son görüntüleri yeniden gündeme geldi
Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!

Altın tüm rekorları geride bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri! Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim) Umut Akyürek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek biyografisi! 21 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.