SON DAKİKA: Fetullah Gülen ne zaman öldü? FETÖ elebaşı nerede?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi.Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölüp ölmediği araştırılıyor. Vatandaşlar, çıkan iddiaların doğruluğunu merak ediyor. Fetullah Gülen'in yeğeni yaptığı açıklamada, Fetullah Gülen'in öldüğünü doğruladı. Peki, Fetullah Gülen ne zaman öldü? Detaylar haberimizde...

FETULLAH GÜLEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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