Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı?

15 Temmuz hain darbe girişimin 1 numaralı ismi terörist elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Bir dönem öldüğü yönünde haberler çıkan FETÖ elebaşının bakışlarındaki donukluktan hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor. Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı?

FETULLAH GÜLEN'İN SON HALİ NASIL, HASTA MI?

Bir araba içerisinde şoförü ile beraber görüntülenen Fetullah Gülen'in siyah kazak giydiği ve gözlerinin şiş olduğu görüldü. Gülen'in bakışlarındaki donukluktan demans yani bunama hastalığının iyice ilerlediği anlaşılıyor.

İÇ HESAPLAŞMA YAŞANIYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen geçen aylarda FETÖ içindeki kavgayı ifşa etmiş ve örgütün Pensilvanya kampından çektiği video ile FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki FETÖ kampından kaçırıldığını söylemişti. Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen Mustafa Özcan ekibinin Pensilvanya kampının her yerine dinleme cihazları yerleştirdiğini ve bu sebeple Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

İşte, Fetullah Gülen'in son hali: