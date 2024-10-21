Fetullah Gülen evli mi? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çocuğu var mı?

FETÖ'nün elebaşı olarak bilinen Fetullah Gülen'in özel hayatına dair merak edilen sorular, kamuoyunda uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. Gülen'in evli olup olmadığı, çocuğunun bulunup bulunmadığı gibi kişisel bilgiler sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Fetullah Gülen evli mi? Çocuğu var mı? İşte Gülen'in özel hayatına dair detaylar…

FETULLAH GÜLEN EVLİ Mİ?

Fetullah Gülen, hayatı boyunca evlilik yapmamış ve hiç çocuğu olmamıştır.İddialara göre, 'Tam evlenecekken rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş ve Peygamber Efendimiz kendisine sırtını dönmüştür. Bundan dolayı da hiç evlenmemiştir.' şeklinde açıklama yapılmıştır.

FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 doğumludur. 20 Ekim 2024 tarihine ölmüştür. Türk vaiz, yazar ve eski imam olup, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak bilinen yapının eski lideridir. 28 Şubat sürecinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Gülen ve örgütlenmesi hakkında hazırlanan bir rapor, Gülen'in liderlik ettiği yapı ile devletin çeşitli kademelerine sızma faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koymuştur. Bu raporun ardından, 21 Mart 1999'da, sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasına yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı.

Gülen'in savunucuları, onun amacının bilim, eğitim ve dinler arası diyaloğu teşvik eden bir İslam anlayışını yaymak olduğunu ileri sürerken, eleştirmenleri, Gülen'in asıl hedefinin devletin kurumlarına sızarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek ve İslami kurallara dayalı bir yönetim kurmak olduğunu iddia etmektedir. 28 Ekim 2015'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen, FETÖ/PDY lideri olarak suçlanmaktadır.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Gülen'in takipçileri tarafından yapıldığı iddia edilmiş ve bu girişim sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen'in ABD'den iadesi için çağrıda bulunmuştur. Türkiye, Gülen'in iadesi için ABD'ye yedi kez resmi başvuruda bulunmuştur. Gülen, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, casusluk ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan yargılanmaktadır. Ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bir numaralı faili olarak gösterilmektedir. Gülen hakkında açılan 45 davada sanık olarak yargılamalar devam etmektedir.