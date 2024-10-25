FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden görüntüler (CENAZE TÖRENİ İZLE)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. Cenaze törenine sayılı kişi katıldı ve QR kod ile giriş yapıldı. FETÖ elebaşının cenaze törenine dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden görüntüler!

FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in New Jersey'deki Skylands Stadium adlı spor kompleksinde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan bazı FETÖ üyeleri, yüzlerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maskeler taktı.