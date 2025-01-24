Fetih 1453 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fetih 1453 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sultan Mehmet şimdi yeniden ve daha güçlü bir şekilde tahtına dönmüştü. Yine öncelikli hedefi İstanbul'un fethedilmesiydi. O peygamber Efendimiz'in ( s.a.v) sözünden ilham alıyordu;

"Konstantiniyye elbet bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, O'nun askeri ne güzel askerdir!"

Tarih 2 Nisan 1453'ü gösterdiğinde, surlarının üzerindeki Rum askerleri, karşılarında, Sultan Mehmet ve binlerce Türk askerini buldular..

FETİH 1453 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR : TARİHİ-SAVAŞ

OYUNCULAR : DEVRİM EVİN, İBRAHİM ÇELİKKOL, DİLEK SERBEST