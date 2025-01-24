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Fetih 1453 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fetih 1453 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Fetih 1453 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fetih 1453 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fetih 1453 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fetih 1453 konusu, özeti ve Fetih 1453 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fetih 1453 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Fetih 1453 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fetih 1453 filmini izleyecek olanların merak ettiği Fetih 1453 konusu nedir, Fetih 1453 oyuncuları kimler ve Fetih 1453 özeti gibi konuları inceliyoruz.

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sultan Mehmet şimdi yeniden ve daha güçlü bir şekilde tahtına dönmüştü. Yine öncelikli hedefi İstanbul'un fethedilmesiydi. O peygamber Efendimiz'in ( s.a.v) sözünden ilham alıyordu;

"Konstantiniyye elbet bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, O'nun askeri ne güzel askerdir!"

Tarih 2 Nisan 1453'ü gösterdiğinde, surlarının üzerindeki Rum askerleri, karşılarında, Sultan Mehmet ve binlerce Türk askerini buldular..

FETİH 1453 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

TÜR : TARİHİ-SAVAŞ

OYUNCULAR : DEVRİM EVİN, İBRAHİM ÇELİKKOL, DİLEK SERBEST

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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