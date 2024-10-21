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Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü?

Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü?
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Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları gündemde. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen nasıl, nerede ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Fethullah Gülen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Fethullah Gülen vefat mı etti ve Fethullah Gülen nasıl öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü FETÖ'nün yayın organları, Gülen'in ölüm haberini kamuoyuna duyurdu. Fethullah Gülen vefat etti mi? Fethullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu ve Fethullah Gülen kaç yaşında öldü sorularına yanıt aranıyor. Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü? Detaylar haberimizdedir...

FETHULLAH GÜLEN VEFAT MI ETTİ?

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldü. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü" ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen vefat etti mi? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen nasıl ve neden öldü?

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