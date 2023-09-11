Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya oynadığı diziler neler? Ferit Kaya hayatı ve biyografisi!

Ferit Kaya hakkında bilinmeyenler ve detaylar araştırılmaktadır. Ünlü oyuncu oynadığı diziler merak konusu oldu. Peki, Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya oynadığı diziler neler? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ferit Kaya, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Ferit Kaya'nın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Ferit Kaya'nın oynadığı dizi ve filmler araştırılmaktadır. Peki, Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? Ferit Kaya oynadığı diziler neler? Detaylar haberimizde...

FERİT KAYA KİMDİR?

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan 'Kötü Yol' (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.

Ferit Kaya son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya Arka Sokaklar 'da Azminin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya 'da Hamit karakteriyle Rol Almıştır. Son olarak Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arası "Murtaza" karakterini canlandırmıştır.