Ferit Kaya, Ahmet Kaya'nın oğlu mu?Ahmet Kaya'nın oğlu kim?

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ferit Kaya hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia dolaşıma girdi. Paylaşımlarda, Türk müziğinin unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın oğlu olduğu öne sürülen Ferit Kaya, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Son günlerde hızla yayılan bu söylenti, pek çok kullanıcı tarafından merak konusu oldu. " Ahmet Kaya'nın gerçekten bir oğlu var mı, varsa Ferit Kaya mı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte iddiaların perde arkası ve konuşulan tüm detaylar...

AHMET KAYA'NIN OĞLU VAR MI?

Sosyal medyada son günlerde dolaşan " Ahmet Kaya'nın oğlu Ferit Kaya" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın bilinen bir oğlu bulunmamaktadır.

Sanatçının ilk eşi Emine Kaya ile evliliğinden Çiğdem, ikinci eşi Gülten Hayaloğlu'ndan ise Melis adında iki kızı vardır. Bu nedenle oyuncu Ferit Kaya ile merhum sanatçı Ahmet Kaya arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

FERİT KAYA KİMDİR?

Başarılı oyuncu Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenli olan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Kaya, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinde Demir Baybars karakterine hayat vermektedir.

Oyuncu Ferit Kaya, 14 Eylül 2024 tarihinde Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir. Eşi, gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir.

Osman DEMİR
