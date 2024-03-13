Feride Şimşek kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Feride Şimşek kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek nereli? Detaylar haberimizdedir…

FERİDE ŞİMŞEK KİMDİR?

1983 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Feride Şimşek, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu'ndan Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunu oldu. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 1. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

Feride Şimşek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.