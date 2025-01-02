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Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?

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Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi, Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?

Geçtiğimiz ay evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüştü. Tayfur daha sonra ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi ve ameliyata alınmıştı. Usta sanatçı bugün öldü. Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?

FERDİ TAYFUR EVLİ Mİ, EŞİ KİM, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Doğum: 15 Kasım 1945 (79 yaş), Adana, Türkiye

Çocukları: Tuğçe Tayfur, Timur Turanbayburt, Ferdi Taha Tayfur

Eşi: Zeliha Turanbayburt (e. 1974)

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını koymuştur.

Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını vermiştir..Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir tahsil görmesidir. Ancak, babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur.

Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi, çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken Şarkıcı olmak hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gider. O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur, tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şöförlüğüne devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza atmıştır.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile ünlenmiştir.

Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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