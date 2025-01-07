Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanmıştı. Ferdi Tayfur damadı Muhammet Aydın kim?

FERDİ TAYFUR DAMADI MUHAMMET AYDIN NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile evli olan Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından tepki çeken bir video yayınladı. Aydın videoda, "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" dediği görüldü.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Yaşadıklarımı yaşamadan arkamdan boş boş konuşmayın. Benim gittiğim yolları bir de siz gidin. Dönebilirseniz yüz yüze konuşuruz. Allah'ın dediği olur" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın'ın sosyal medya dolaşıma giren videosu ise tepki çekti. Aydın videoda Ferdi Tayfur hayranlarını tehdit ederken; "Ferdi Tayfur hayranlarıymış. Lan kimsiniz kimsiniz. Ben kimseden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Lan hadi, ötede oynayın" sözlerini sarf etti.