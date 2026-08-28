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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının ardından eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden kadroya katılacağı iddiaları gündemde. Ancak transfer konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu iddiası yeniden alevlendi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün ardından transfer gündemi hareketlendi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2024 yazında Brighton'a gönderilen eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadroya katmak için girişimde bulunabileceği iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI TRANSFER HAREKÂTI

Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2008'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Tarihi başarının ardından camiada büyük bir coşku yaşanırken, yönetimin kadroyu önemli bir transferle güçlendirmek istediği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'den 2024 yazında yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan milli futbolcunun yeniden İstanbul'a dönme ihtimali transfer kulislerini hareketlendirdi.

FERDİ KADIOĞLU İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminin, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla Ferdi Kadıoğlu için şartları araştırdığı ileri sürüldü. Taraftarın da yeniden takımda görmek istediği yıldız futbolcuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ancak Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, bu sezon için transfer ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmişti.

Kamer, Ferdi Kadıoğlu hakkında, "Ferdi, tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip. Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli." ifadelerini kullanmıştı.

Kamer'in sözlerine rağmen Ferdi Kadıoğlu'nun adının yeniden Fenerbahçe ile anılması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Transfer konusunda kulüplerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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