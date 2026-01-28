Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve aynı zamanda Halef dizisinde oyunculuk yapan Pınar Cilit, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cilit, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

"Hayatını yaşa" notunu düştüğü video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, Cilit'in kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirel yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Cilit'in kapalı ve açık hali;