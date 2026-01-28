Haberler

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Güncelleme:
Halef dizisinin oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Pınar Cilit, paylaştığı video ile açıldığını duyurdu; paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Pınar Cilit, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile başörtüsünü çıkardığını duyurdu.
  • Pınar Cilit'in paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında destek ve eleştiri olarak farklı tepkilere yol açtı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve aynı zamanda Halef dizisinde oyunculuk yapan Pınar Cilit, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cilit, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

"Hayatını yaşa" notunu düştüğü video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, Cilit'in kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirel yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Cilit'in kapalı ve açık hali;

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Bu haber ülke genelinin gündemine oturur sizin yapacağınız haberi ben

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

ufff habere bak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

