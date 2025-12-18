Fenomen Melis Deniz intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi

Makyaj çalışmaları ve sosyal medyadaki içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Melis Deniz, son günlerde hakkında ortaya atılan "hastaneye kaldırıldı" ve "hayatına son verdi" iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Deniz, sosyal medyada dolaşan bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Deniz, yaşadığı rahatsızlığın gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını belirterek özellikle ölüm iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Ortaya atılan iddiaların tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etti.

Kendi sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Melis Deniz, "Dipçik gibiyim, herkes beni arayıp soruyor. Çıkan dedikoduları kınıyorum. Sağlık sorunları olur, zehirlendik" sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi ve kendisi için endişelenen yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.