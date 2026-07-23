Haberler

Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü Haber Videosunu İzle
Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Dini değerleri aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklanan içerik üreticisi Fatma Soydaş'ın "yapay zeka" savunmasını savcılık delillerle çürüttü. Şüphelinin ücretli abonelik paylaşımlarını dahi yapay zekaya bağlaması üzerine harekete geçen savcılık, dosyada yer alan fiziki takip ve gerçek video kayıtlarını önüne koyarak savunmayı boşa çıkardı.

Sosyal medya içerik üreticisi Fatma Soydaş, hakkındaki müstehcenlik ve dini değerleri aşağılama suçlamalarına karşı "Görüntüler yapay zeka ürünü" savunması yaptı. Ancak savcılık, dosyaya giren fiziki takip ve video kayıtlarını önüne koyarak Soydaş’ın bu savunmasını çürüttü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TikTok ve Instagram paylaşımları nedeniyle hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlarından soruşturma yürütülen Fatma Soydaş’ın adliyedeki sorgusuna ilişkin detaylar netleşti.

Gözaltı kararı sonrası kaçtığı değerlendirilen ve yakalanarak adliyeye getirilen Fatma Soydaş, sorgusu boyunca tüm suçu yapay zeka teknolojisine attı.

"ABONELİK İÇERİKLERİM DE YAPAY ZEKA" DEDİ 

Savcılık ifadesinde hem genel paylaşımlarını hem de ücretli platformlardaki abonelik içeriklerini reddeden Fatma Soydaş, algı mağduru olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor."

SAVCILIK GERÇEK KAYITLARI ÖNÜNE KOYDU 

Ancak Soydaş’ın "yüzüm yapay zeka ile montajlandı" iddiası savcılık engeline takıldı. Dosyadaki delilleri inceleyen savcılık, şüphenin sadece fotoğraflardan ibaret olmadığını; Fatma Soydaş'ın başka kişilerle fiziki buluşmalarına ve temaslarına ait gerçek video kayıtlarının da dosyada yer aldığını belirterek yapay zeka savunmasını tamamen çürüttü.

KÖPÜKLÜ İÇECEK SAVUNMASI: BİRA SANILDI, İNANCIMA UYMADIĞI İÇİN SİLDİM

Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan ve stadyumda elinde sarı renkli, köpüklü bir içecekle çekilen fotoğrafı da sorulan Soydaş, dini değerleri aşağılama suçlamasına karşı kendisini şöyle savundu:

"Fotoğraftaki içeceğin bira olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı bira olarak algılanmıştır. Paylaşımın bu şekilde algılandığını görünce inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve kaldırdım."

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sosyal medya hesaplarına da  Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı

Kardeşi de Haluk Levent'i sattı: Abim istedi yaptım
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı

Anne karnındaki bebeğe inanılmaz bir ameliyat yaptılar
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Gözaltı sonrası serbest bırakılan G.Saraylı yöneticiden flaş sözler
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...