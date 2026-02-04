Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinin ardından Darwin Nunez için Al Hilal ile resmi görüşmelere başladı; 6 aylık kiralama teklifi yapılan Uruguaylı golcünün transfere sıcak baktığı belirtiliyor.
- Fenerbahçe, Al Hilal'den Darwin Nunez'i 6 aylık kiralama teklifiyle transfer etmek için resmi görüşmelere başladı.
- Fenerbahçe, forvet transferini 48 saat içinde resmen açıklamayı planlıyor.
- Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.
Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuran hamlelerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante transferinin ardından forvet hattı için de dünyaca ünlü yıldız Darwin Nunez'i gündemine aldı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe'nin, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için Al Hilal ile resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ekibine 6 aylık kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Görüşmelerde olumlu mesafe kat edildiği ve transfer için yoğun bir çaba harcandığı ifade ediliyor.
FORVET TRANSFERİ 48 SAAT İÇİNDE NETLEŞEBİLİR
Kulüp kaynaklarına göre Fenerbahçe, forvet transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin, 48 saat içerisinde bir golcü transferini resmen açıklamayı planladığı kaydedildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'in, Karim Benzema'nın transferi sonrası takım içindeki rolünden memnun olmadığı ve ikinci plana atıldığını düşündüğü aktarıldı. Bu nedenle Uruguaylı futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve transfer ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor.
KANTE TRANSFERİ TAMAMLANDI
Öte yandan Fenerbahçe, Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı. Sarı-lacivertli kulüp, transferin ardından yaptığı paylaşımda, "KAN TEr gözyaşı var ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok" ifadelerine yer verdi.